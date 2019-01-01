Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomika
Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters
Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BRAIN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BRAIN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BRAIN tokenomiką, galite peržiūrėti BRAIN tokeno kainą realiuoju laiku!
BRAIN kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda BRAIN? Mūsų BRAIN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.