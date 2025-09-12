Daugiau apie STACY

STACY Kainos informacija

STACY Oficiali svetainė

STACY Tokenomika

STACY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Giga Stacy logotipas

Giga Stacy kaina (STACY)

Neįtraukta į sąrašą

1 STACY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Giga Stacy (STACY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:23:10(UTC+8)

Giga Stacy (STACY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00192995
$ 0.00192995$ 0.00192995

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

+1.32%

+11.83%

+11.83%

Giga Stacy (STACY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas STACY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STACY kaina yra $ 0.00192995, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STACY per pastarąją valandą pasikeitė -0.67%, per 24 valandas – +1.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Giga Stacy (STACY) rinkos informacija

$ 55.51K
$ 55.51K$ 55.51K

--
----

$ 55.51K
$ 55.51K$ 55.51K

998.99M
998.99M 998.99M

998,990,433.195428
998,990,433.195428 998,990,433.195428

Dabartinė Giga Stacy rinkos kapitalizacija yra $ 55.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STACY apyvartoje yra 998.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 998990433.195428. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.51K

Giga Stacy (STACY) kainos istorija USD

Šiandienos Giga Stacy kainos pokytis į USD: $ 0.
Giga Stacy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Giga Stacy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Giga Stacy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.32%
30 dienų$ 0-5.33%
60 dienų$ 0-23.21%
90 dienų$ 0--

Kas yra Giga Stacy (STACY)

Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Giga Stacy (STACY) išteklius

Oficiali svetainė

Giga Stacy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Giga Stacy (STACY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Giga Stacy (STACY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Giga Stacy prognozes.

Peržiūrėkite Giga Stacy kainos prognozę dabar!

STACY į vietos valiutas

Giga Stacy (STACY) Tokenomika

Supratimas apie Giga Stacy (STACY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STACYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Giga Stacy (STACY)

Kiek Giga Stacy(STACY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STACY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STACY į USD kaina?
Dabartinė STACY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Giga Stacy rinkos kapitalizacija?
STACY rinkos kapitalizacija yra $ 55.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STACY apyvartoje?
STACY apyvartoje yra 998.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STACY kaina?
STACY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00192995USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STACY kaina?
STACY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra STACY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STACY yra --USD.
Ar STACY kaina šiais metais kils?
STACY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STACY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:23:10(UTC+8)

Giga Stacy (STACY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.