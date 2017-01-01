Gifto (GFT) Tokenomika
Gifto (GFT) Informacija
Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts.
Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG’s flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users.
An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship.
It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people.
Gifto (GFT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Gifto (GFT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Gifto (GFT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Gifto (GFT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GFT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GFT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GFT tokenomiką, galite peržiūrėti GFT tokeno kainą realiuoju laiku!
GFT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda GFT? Mūsų GFT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.