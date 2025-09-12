Daugiau apie GFT

Gifto (GFT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GFT kaina yra $ 0.964192, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GFT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +73.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė Gifto rinkos kapitalizacija yra $ 206.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GFT apyvartoje yra 2.24B vienetų, o bendras kiekis siekia 2239975052.046068. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 206.08K

Kas yra Gifto (GFT)

Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts. Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG’s flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users. An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship. It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gifto (GFT)

Kiek Gifto(GFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GFT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GFT į USD kaina?
Dabartinė GFT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gifto rinkos kapitalizacija?
GFT rinkos kapitalizacija yra $ 206.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GFT apyvartoje?
GFT apyvartoje yra 2.24BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GFT kaina?
GFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.964192USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GFT kaina?
GFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GFT yra --USD.
Ar GFT kaina šiais metais kils?
GFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
