Daugiau apie GICT

GICT Kainos informacija

GICT Oficiali svetainė

GICT Tokenomika

GICT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GICTrade logotipas

GICTrade kaina (GICT)

Neįtraukta į sąrašą

1 GICT į USD – tiesioginė kaina:

$0.863227
$0.863227$0.863227
+0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
GICTrade (GICT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:11:05(UTC+8)

GICTrade (GICT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.849078
$ 0.849078$ 0.849078
24 val. žemiausia
$ 0.864263
$ 0.864263$ 0.864263
24 val. aukščiausia

$ 0.849078
$ 0.849078$ 0.849078

$ 0.864263
$ 0.864263$ 0.864263

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 0.379423
$ 0.379423$ 0.379423

--

+0.28%

+0.11%

+0.11%

GICTrade (GICT) realiojo laiko kaina yra $0.863227. Per pastarąsias 24 valandas GICT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.849078 iki aukščiausios $ 0.864263 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GICT kaina yra $ 1.26, o žemiausia – $ 0.379423.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GICT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GICTrade (GICT) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 86.32M
$ 86.32M$ 86.32M

0.00
0.00 0.00

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė GICTrade rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GICT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 86.32M

GICTrade (GICT) kainos istorija USD

Šiandienos GICTrade kainos pokytis į USD: $ +0.00237905.
GICTrade 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0064628942.
GICTrade 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0089703096.
GICTrade 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0056736692041622.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00237905+0.28%
30 dienų$ -0.0064628942-0.74%
60 dienų$ -0.0089703096-1.03%
90 dienų$ -0.0056736692041622-0.65%

Kas yra GICTrade (GICT)

GIC is developing a revolutionary blockchain-based trading ecosystem across forex, indices, commodities and cryptocurrency. Initially focused on forex futures and options, the GIC Trading Ecosystem will use the GIC utility coin (GICT) to facilitate underlying trades and track on the blockchain. GIC is also democratising access to the market-maker function allowing anyone to act as a broker; revolutionising the world of trading. Key Features: -Blockchain powered trading - Immutable open ledger guaranteeing security and transparency of transactions -Low fees and charges - Eliminating layers and focus on P2P interactions allow for a no swap, no commission, low spread experience -Market-maker access - GIC is offering the game-changing ability for anyone, trader or broker, to act as market-maker with no setup or ongoing costs -Seamless crypto-to-fiat exchange - Fully-fledged cryptocurrency exchange to be run alongside the core trading platforms.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

GICTrade (GICT) išteklius

Oficiali svetainė

GICTrade kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GICTrade (GICT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GICTrade (GICT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GICTrade prognozes.

Peržiūrėkite GICTrade kainos prognozę dabar!

GICT į vietos valiutas

GICTrade (GICT) Tokenomika

Supratimas apie GICTrade (GICT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GICTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GICTrade (GICT)

Kiek GICTrade(GICT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GICT kaina USD valiuta yra 0.863227USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GICT į USD kaina?
Dabartinė GICT kaina USD valiuta yra $ 0.863227. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GICTrade rinkos kapitalizacija?
GICT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GICT apyvartoje?
GICT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GICT kaina?
GICT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.26USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GICT kaina?
GICT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.379423USD.
Kokia yra GICT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GICT yra --USD.
Ar GICT kaina šiais metais kils?
GICT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GICT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:11:05(UTC+8)

GICTrade (GICT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.