Daugiau apie GIA

GIA Kainos informacija

GIA Oficiali svetainė

GIA Tokenomika

GIA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Gia by DexFi logotipas

Gia by DexFi kaina (GIA)

Neįtraukta į sąrašą

1 GIA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Gia by DexFi (GIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:03:41(UTC+8)

Gia by DexFi (GIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000218
$ 0.00000218$ 0.00000218
24 val. žemiausia
$ 0.00000239
$ 0.00000239$ 0.00000239
24 val. aukščiausia

$ 0.00000218
$ 0.00000218$ 0.00000218

$ 0.00000239
$ 0.00000239$ 0.00000239

$ 0.00000949
$ 0.00000949$ 0.00000949

$ 0.00000122
$ 0.00000122$ 0.00000122

-0.14%

+2.47%

-5.53%

-5.53%

Gia by DexFi (GIA) realiojo laiko kaina yra $0.00000235. Per pastarąsias 24 valandas GIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000218 iki aukščiausios $ 0.00000239 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GIA kaina yra $ 0.00000949, o žemiausia – $ 0.00000122.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GIA per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +2.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gia by DexFi (GIA) rinkos informacija

$ 234.78K
$ 234.78K$ 234.78K

--
----

$ 234.78K
$ 234.78K$ 234.78K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Dabartinė Gia by DexFi rinkos kapitalizacija yra $ 234.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GIA apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 234.78K

Gia by DexFi (GIA) kainos istorija USD

Šiandienos Gia by DexFi kainos pokytis į USD: $ 0.
Gia by DexFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000009426.
Gia by DexFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000000985.
Gia by DexFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000000025655497886393.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.47%
30 dienų$ -0.0000009426-40.11%
60 dienų$ -0.0000000985-4.19%
90 dienų$ -0.000000025655497886393-1.07%

Kas yra Gia by DexFi (GIA)

Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Gia by DexFi (GIA) išteklius

Oficiali svetainė

Gia by DexFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gia by DexFi (GIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gia by DexFi (GIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gia by DexFi prognozes.

Peržiūrėkite Gia by DexFi kainos prognozę dabar!

GIA į vietos valiutas

Gia by DexFi (GIA) Tokenomika

Supratimas apie Gia by DexFi (GIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gia by DexFi (GIA)

Kiek Gia by DexFi(GIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GIA kaina USD valiuta yra 0.00000235USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GIA į USD kaina?
Dabartinė GIA kaina USD valiuta yra $ 0.00000235. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gia by DexFi rinkos kapitalizacija?
GIA rinkos kapitalizacija yra $ 234.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GIA apyvartoje?
GIA apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GIA kaina?
GIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00000949USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GIA kaina?
GIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000122USD.
Kokia yra GIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GIA yra --USD.
Ar GIA kaina šiais metais kils?
GIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:03:41(UTC+8)

Gia by DexFi (GIA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.