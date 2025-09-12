Daugiau apie GHOG

GHOG kaina (GHOG)

Neįtraukta į sąrašą

1 GHOG į USD – tiesioginė kaina:

$1.16
+1.40%1D
USD
GHOG (GHOG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:36:58(UTC+8)

GHOG (GHOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.13
24 val. žemiausia
$ 1.21
24 val. aukščiausia

$ 1.13
$ 1.21
$ 52.76
$ 0.957138
+0.12%

+1.36%

+1.56%

+1.56%

GHOG (GHOG) realiojo laiko kaina yra $1.16. Per pastarąsias 24 valandas GHOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.13 iki aukščiausios $ 1.21 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHOG kaina yra $ 52.76, o žemiausia – $ 0.957138.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – +1.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GHOG (GHOG) rinkos informacija

$ 28.29K
--
----

$ 72.26K
24.36K
62,216.76958208208
Dabartinė GHOG rinkos kapitalizacija yra $ 28.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GHOG apyvartoje yra 24.36K vienetų, o bendras kiekis siekia 62216.76958208208. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.26K

GHOG (GHOG) kainos istorija USD

Šiandienos GHOG kainos pokytis į USD: $ +0.01556809.
GHOG 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2328382160.
GHOG 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.5557381360.
GHOG 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -3.823107997979556.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01556809+1.36%
30 dienų$ -0.2328382160-20.07%
60 dienų$ -0.5557381360-47.90%
90 dienų$ -3.823107997979556-76.72%

Kas yra GHOG (GHOG)

GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

GHOG (GHOG) išteklius

Oficiali svetainė

GHOG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GHOG (GHOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GHOG (GHOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GHOG prognozes.

Peržiūrėkite GHOG kainos prognozę dabar!

GHOG į vietos valiutas

GHOG (GHOG) Tokenomika

Supratimas apie GHOG (GHOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GHOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GHOG (GHOG)

Kiek GHOG(GHOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GHOG kaina USD valiuta yra 1.16USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GHOG į USD kaina?
Dabartinė GHOG kaina USD valiuta yra $ 1.16. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GHOG rinkos kapitalizacija?
GHOG rinkos kapitalizacija yra $ 28.29KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GHOG apyvartoje?
GHOG apyvartoje yra 24.36KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GHOG kaina?
GHOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 52.76USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GHOG kaina?
GHOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.957138USD.
Kokia yra GHOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GHOG yra --USD.
Ar GHOG kaina šiais metais kils?
GHOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GHOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:36:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.