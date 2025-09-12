Daugiau apie GMUBARAK

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:22:55(UTC+8)

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) kainos informacija (USD)

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GMUBARAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMUBARAK kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMUBARAK per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -2.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) rinkos informacija

Dabartinė Ghibli Mubarak rinkos kapitalizacija yra $ 56.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GMUBARAK apyvartoje yra 420.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 420000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.44K

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) kainos istorija USD

Šiandienos Ghibli Mubarak kainos pokytis į USD: $ 0.
Ghibli Mubarak 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ghibli Mubarak 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ghibli Mubarak 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.13%
30 dienų$ 0+1.77%
60 dienų$ 0-33.42%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) išteklius

Ghibli Mubarak kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ghibli Mubarak (GMUBARAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ghibli Mubarak (GMUBARAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ghibli Mubarak prognozes.

Peržiūrėkite Ghibli Mubarak kainos prognozę dabar!

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomika

Supratimas apie Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GMUBARAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

Kiek Ghibli Mubarak(GMUBARAK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GMUBARAK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GMUBARAK į USD kaina?
Dabartinė GMUBARAK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ghibli Mubarak rinkos kapitalizacija?
GMUBARAK rinkos kapitalizacija yra $ 56.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GMUBARAK apyvartoje?
GMUBARAK apyvartoje yra 420.00TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GMUBARAK kaina?
GMUBARAK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GMUBARAK kaina?
GMUBARAK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GMUBARAK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GMUBARAK yra --USD.
Ar GMUBARAK kaina šiais metais kils?
GMUBARAK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GMUBARAK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.