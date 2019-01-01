GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Tokenomika
GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Informacija
$Ghiblichad is a community owned and driven memecoin that combines the cultural references of Studio Ghibli and the internet phenomenon of the "Giga Chad" meme. The coin serves as a fun and lighthearted token for the meme community, with a focus on building a vibrant, engaged community of enthusiasts. It leverages humor and pop culture to drive its appeal.The primary purpose is to foster meme-driven engagement while creating a space for meme lovers to interact and engage with the brand.
GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GHIBLICHAD tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GHIBLICHAD tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GHIBLICHAD tokenomiką, galite peržiūrėti GHIBLICHAD tokeno kainą realiuoju laiku!
GHIBLICHAD kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda GHIBLICHAD? Mūsų GHIBLICHAD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.