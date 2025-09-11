GensoKishi Metaverse kaina (MV)
GensoKishi Metaverse (MV) realiojo laiko kaina yra $0.0093709. Per pastarąsias 24 valandas MV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00897215 iki aukščiausios $ 0.00939349 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MV kaina yra $ 1.66, o žemiausia – $ 0.00428504.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MV per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +1.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė GensoKishi Metaverse rinkos kapitalizacija yra $ 3.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MV apyvartoje yra 399.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.75M
Šiandienos GensoKishi Metaverse kainos pokytis į USD: $ +0.00014934.
GensoKishi Metaverse 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0020648103.
GensoKishi Metaverse 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0030130676.
GensoKishi Metaverse 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00014934
|+1.62%
|30 dienų
|$ +0.0020648103
|+22.03%
|60 dienų
|$ +0.0030130676
|+32.15%
|90 dienų
|$ 0
|--
GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.
Kiek kainuos GensoKishi Metaverse (MV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GensoKishi Metaverse (MV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GensoKishi Metaverse prognozes.
Peržiūrėkite GensoKishi Metaverse kainos prognozę dabar!
Supratimas apie GensoKishi Metaverse (MV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.