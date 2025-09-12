Daugiau apie $GENE

GenomesDAO GENE kaina ($GENE)

Neįtraukta į sąrašą

1 $GENE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00013299
$0.00013299$0.00013299
0.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
GenomesDAO GENE ($GENE) kainos grafikas realiu laiku
GenomesDAO GENE ($GENE) kainos informacija (USD)

24 val. aukščiausia

$ 0.04076945
$ 0.04076945

$ 0.0000308
$ 0.0000308

--

--

-0.63%

-0.63%

GenomesDAO GENE ($GENE) realiojo laiko kaina yra $0.00013299. Per pastarąsias 24 valandas $GENE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $GENE kaina yra $ 0.04076945, o žemiausia – $ 0.0000308.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $GENE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GenomesDAO GENE ($GENE) rinkos informacija

$ 132.99K
$ 132.99K

Dabartinė GenomesDAO GENE rinkos kapitalizacija yra $ 36.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $GENE apyvartoje yra 270.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 132.99K

GenomesDAO GENE ($GENE) kainos istorija USD

Šiandienos GenomesDAO GENE kainos pokytis į USD: $ 0.
GenomesDAO GENE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000005806.
GenomesDAO GENE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000916925.
GenomesDAO GENE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000005806+0.44%
60 dienų$ +0.0000916925+68.95%
90 dienų$ 0--

Kas yra GenomesDAO GENE ($GENE)

We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

GenomesDAO GENE ($GENE) išteklius

Oficiali svetainė

GenomesDAO GENE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GenomesDAO GENE ($GENE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GenomesDAO GENE ($GENE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GenomesDAO GENE prognozes.

Peržiūrėkite GenomesDAO GENE kainos prognozę dabar!

$GENE į vietos valiutas

GenomesDAO GENE ($GENE) Tokenomika

Supratimas apie GenomesDAO GENE ($GENE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $GENEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GenomesDAO GENE ($GENE)

Kiek GenomesDAO GENE($GENE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $GENE kaina USD valiuta yra 0.00013299USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $GENE į USD kaina?
Dabartinė $GENE kaina USD valiuta yra $ 0.00013299. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GenomesDAO GENE rinkos kapitalizacija?
$GENE rinkos kapitalizacija yra $ 36.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $GENE apyvartoje?
$GENE apyvartoje yra 270.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $GENE kaina?
$GENE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04076945USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $GENE kaina?
$GENE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000308USD.
Kokia yra $GENE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $GENE yra --USD.
Ar $GENE kaina šiais metais kils?
$GENE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $GENE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
GenomesDAO GENE ($GENE) svarbiausios industrijos naujienos

09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

