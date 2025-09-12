GenomesDAO GENE kaina ($GENE)
--
--
-0.63%
-0.63%
GenomesDAO GENE ($GENE) realiojo laiko kaina yra $0.00013299. Per pastarąsias 24 valandas $GENE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $GENE kaina yra $ 0.04076945, o žemiausia – $ 0.0000308.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $GENE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė GenomesDAO GENE rinkos kapitalizacija yra $ 36.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $GENE apyvartoje yra 270.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 132.99K
Šiandienos GenomesDAO GENE kainos pokytis į USD: $ 0.
GenomesDAO GENE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000005806.
GenomesDAO GENE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000916925.
GenomesDAO GENE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ +0.0000005806
|+0.44%
|60 dienų
|$ +0.0000916925
|+68.95%
|90 dienų
|$ 0
|--
We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value.
