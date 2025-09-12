Daugiau apie GENESIS

GENESIS Kainos informacija

GENESIS Oficiali svetainė

GENESIS Tokenomika

GENESIS Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Genesis Worlds logotipas

Genesis Worlds kaina (GENESIS)

Neįtraukta į sąrašą

1 GENESIS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00031546
$0.00031546$0.00031546
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Genesis Worlds (GENESIS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:36:39(UTC+8)

Genesis Worlds (GENESIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.485444
$ 0.485444$ 0.485444

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+0.12%

-13.44%

-13.44%

Genesis Worlds (GENESIS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GENESIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GENESIS kaina yra $ 0.485444, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GENESIS per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Genesis Worlds (GENESIS) rinkos informacija

$ 70.06K
$ 70.06K$ 70.06K

--
----

$ 70.06K
$ 70.06K$ 70.06K

222.09M
222.09M 222.09M

222,089,100.1557073
222,089,100.1557073 222,089,100.1557073

Dabartinė Genesis Worlds rinkos kapitalizacija yra $ 70.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GENESIS apyvartoje yra 222.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 222089100.1557073. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.06K

Genesis Worlds (GENESIS) kainos istorija USD

Šiandienos Genesis Worlds kainos pokytis į USD: $ 0.
Genesis Worlds 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Genesis Worlds 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Genesis Worlds 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.12%
30 dienų$ 0-13.04%
60 dienų$ 0+28.12%
90 dienų$ 0--

Kas yra Genesis Worlds (GENESIS)

Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Genesis Worlds (GENESIS) išteklius

Oficiali svetainė

Genesis Worlds kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Genesis Worlds (GENESIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Genesis Worlds (GENESIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Genesis Worlds prognozes.

Peržiūrėkite Genesis Worlds kainos prognozę dabar!

GENESIS į vietos valiutas

Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomika

Supratimas apie Genesis Worlds (GENESIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GENESISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Genesis Worlds (GENESIS)

Kiek Genesis Worlds(GENESIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GENESIS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GENESIS į USD kaina?
Dabartinė GENESIS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Genesis Worlds rinkos kapitalizacija?
GENESIS rinkos kapitalizacija yra $ 70.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GENESIS apyvartoje?
GENESIS apyvartoje yra 222.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GENESIS kaina?
GENESIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.485444USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GENESIS kaina?
GENESIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GENESIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GENESIS yra --USD.
Ar GENESIS kaina šiais metais kils?
GENESIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GENESIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:36:39(UTC+8)

Genesis Worlds (GENESIS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.