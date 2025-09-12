Daugiau apie GEM

Generate Endless Money (GEM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:48:13(UTC+8)

Generate Endless Money (GEM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00229302
$ 0.00229302$ 0.00229302

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

-1.89%

-98.61%

-98.61%

Generate Endless Money (GEM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GEM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GEM kaina yra $ 0.00229302, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GEM per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – -1.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -98.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Generate Endless Money (GEM) rinkos informacija

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

--
----

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

999.93M
999.93M 999.93M

999,933,077.730294
999,933,077.730294 999,933,077.730294

Dabartinė Generate Endless Money rinkos kapitalizacija yra $ 5.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GEM apyvartoje yra 999.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999933077.730294. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.55K

Generate Endless Money (GEM) kainos istorija USD

Šiandienos Generate Endless Money kainos pokytis į USD: $ 0.
Generate Endless Money 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Generate Endless Money 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Generate Endless Money 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.89%
30 dienų$ 0-99.46%
60 dienų$ 0-99.30%
90 dienų$ 0--

Kas yra Generate Endless Money (GEM)

Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Generate Endless Money (GEM) išteklius

Oficiali svetainė

Generate Endless Money kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Generate Endless Money (GEM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Generate Endless Money (GEM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Generate Endless Money prognozes.

Peržiūrėkite Generate Endless Money kainos prognozę dabar!

GEM į vietos valiutas

Generate Endless Money (GEM) Tokenomika

Supratimas apie Generate Endless Money (GEM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GEMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Generate Endless Money (GEM)

Kiek Generate Endless Money(GEM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GEM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GEM į USD kaina?
Dabartinė GEM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Generate Endless Money rinkos kapitalizacija?
GEM rinkos kapitalizacija yra $ 5.55KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GEM apyvartoje?
GEM apyvartoje yra 999.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GEM kaina?
GEM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00229302USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GEM kaina?
GEM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GEM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GEM yra --USD.
Ar GEM kaina šiais metais kils?
GEM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GEM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.