Gegagedigedagedago logotipas

Gegagedigedagedago kaina (NUGGET)

Neįtraukta į sąrašą

1 NUGGET į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
Gegagedigedagedago (NUGGET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:18:08(UTC+8)

Gegagedigedagedago (NUGGET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00937674
$ 0.00937674$ 0.00937674

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+15.33%

+15.33%

Gegagedigedagedago (NUGGET) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NUGGET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NUGGET kaina yra $ 0.00937674, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NUGGET per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +15.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gegagedigedagedago (NUGGET) rinkos informacija

$ 39.90K
$ 39.90K$ 39.90K

--
----

$ 39.90K
$ 39.90K$ 39.90K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,284.7424296
999,911,284.7424296 999,911,284.7424296

Dabartinė Gegagedigedagedago rinkos kapitalizacija yra $ 39.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NUGGET apyvartoje yra 999.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 999911284.7424296. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.90K

Gegagedigedagedago (NUGGET) kainos istorija USD

Šiandienos Gegagedigedagedago kainos pokytis į USD: $ 0.
Gegagedigedagedago 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gegagedigedagedago 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gegagedigedagedago 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+15.33%
60 dienų$ 0+16.16%
90 dienų$ 0--

Kas yra Gegagedigedagedago (NUGGET)

Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide.

Gegagedigedagedago (NUGGET) išteklius

Oficiali svetainė

Gegagedigedagedago kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gegagedigedagedago (NUGGET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gegagedigedagedago (NUGGET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gegagedigedagedago prognozes.

Peržiūrėkite Gegagedigedagedago kainos prognozę dabar!

NUGGET į vietos valiutas

Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomika

Supratimas apie Gegagedigedagedago (NUGGET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NUGGETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gegagedigedagedago (NUGGET)

Kiek Gegagedigedagedago(NUGGET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NUGGET kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NUGGET į USD kaina?
Dabartinė NUGGET kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gegagedigedagedago rinkos kapitalizacija?
NUGGET rinkos kapitalizacija yra $ 39.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NUGGET apyvartoje?
NUGGET apyvartoje yra 999.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NUGGET kaina?
NUGGET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00937674USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NUGGET kaina?
NUGGET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NUGGET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NUGGET yra --USD.
Ar NUGGET kaina šiais metais kils?
NUGGET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NUGGET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
