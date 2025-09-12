Daugiau apie GUP

GearUp (GUP) kainos grafikas realiu laiku
GearUp (GUP) kainos informacija (USD)

GearUp (GUP) realiojo laiko kaina yra $0.00096882. Per pastarąsias 24 valandas GUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00096365 iki aukščiausios $ 0.00097322 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GUP kaina yra $ 0.328423, o žemiausia – $ 0.00064096.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GUP per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė GearUp rinkos kapitalizacija yra $ 9.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GUP apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.69K

GearUp (GUP) kainos istorija USD

Šiandienos GearUp kainos pokytis į USD: $ 0.
GearUp 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000388490.
GearUp 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002390258.
GearUp 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000707584207036409.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.11%
30 dienų$ -0.0000388490-4.00%
60 dienų$ +0.0002390258+24.67%
90 dienų$ +0.0000707584207036409+7.88%

Kas yra GearUp (GUP)

GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike.

GearUp (GUP) Tokenomika

Supratimas apie GearUp (GUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GearUp (GUP)

Kiek GearUp(GUP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GUP kaina USD valiuta yra 0.00096882USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GUP į USD kaina?
Dabartinė GUP kaina USD valiuta yra $ 0.00096882. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GearUp rinkos kapitalizacija?
GUP rinkos kapitalizacija yra $ 9.69KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GUP apyvartoje?
GUP apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GUP kaina?
GUP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.328423USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GUP kaina?
GUP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00064096USD.
Kokia yra GUP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GUP yra --USD.
Ar GUP kaina šiais metais kils?
GUP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GUP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:50:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.