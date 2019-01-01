Gavun Wud (WUD) Tokenomika
WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood.
WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences.
Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.
Gavun Wud (WUD) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Gavun Wud (WUD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Gavun Wud (WUD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Gavun Wud (WUD) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WUD tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek WUD tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate WUD tokenomiką, galite peržiūrėti WUD tokeno kainą realiuoju laiku!
