Gavun Wud kaina (WUD)
Gavun Wud (WUD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WUD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WUD kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WUD per pastarąją valandą pasikeitė -0.86%, per 24 valandas – -1.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Gavun Wud rinkos kapitalizacija yra $ 1.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WUD apyvartoje yra 999.95B vienetų, o bendras kiekis siekia 999948772050.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.74M
Šiandienos Gavun Wud kainos pokytis į USD: $ 0.
Gavun Wud 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gavun Wud 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gavun Wud 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.68%
|30 dienų
|$ 0
|-12.02%
|60 dienų
|$ 0
|-12.23%
|90 dienų
|$ 0
|--
WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.
Supratimas apie Gavun Wud (WUD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WUDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
