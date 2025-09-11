Daugiau apie GATSBY

GATSBY Kainos informacija

GATSBY Baltoji knyga

GATSBY Oficiali svetainė

GATSBY Tokenomika

GATSBY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GATSBY logotipas

GATSBY kaina (GATSBY)

Neįtraukta į sąrašą

1 GATSBY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00056294
$0.00056294$0.00056294
-6.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
GATSBY (GATSBY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:16:07(UTC+8)

GATSBY (GATSBY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00054343
$ 0.00054343$ 0.00054343
24 val. žemiausia
$ 0.00060428
$ 0.00060428$ 0.00060428
24 val. aukščiausia

$ 0.00054343
$ 0.00054343$ 0.00054343

$ 0.00060428
$ 0.00060428$ 0.00060428

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 0.00052813
$ 0.00052813$ 0.00052813

+0.01%

-6.64%

-98.69%

-98.69%

GATSBY (GATSBY) realiojo laiko kaina yra $0.00056346. Per pastarąsias 24 valandas GATSBY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00054343 iki aukščiausios $ 0.00060428 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GATSBY kaina yra $ 1.006, o žemiausia – $ 0.00052813.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GATSBY per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -6.64%, o per pastarąsias 7 dienas – -98.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GATSBY (GATSBY) rinkos informacija

$ 32.49K
$ 32.49K$ 32.49K

--
----

$ 56.40K
$ 56.40K$ 56.40K

57.60M
57.60M 57.60M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė GATSBY rinkos kapitalizacija yra $ 32.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GATSBY apyvartoje yra 57.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.40K

GATSBY (GATSBY) kainos istorija USD

Šiandienos GATSBY kainos pokytis į USD: $ 0.
GATSBY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005593879.
GATSBY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005596878.
GATSBY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-6.64%
30 dienų$ -0.0005593879-99.27%
60 dienų$ -0.0005596878-99.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra GATSBY (GATSBY)

Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

GATSBY (GATSBY) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

GATSBY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GATSBY (GATSBY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GATSBY (GATSBY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GATSBY prognozes.

Peržiūrėkite GATSBY kainos prognozę dabar!

GATSBY į vietos valiutas

GATSBY (GATSBY) Tokenomika

Supratimas apie GATSBY (GATSBY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GATSBYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GATSBY (GATSBY)

Kiek GATSBY(GATSBY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GATSBY kaina USD valiuta yra 0.00056346USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GATSBY į USD kaina?
Dabartinė GATSBY kaina USD valiuta yra $ 0.00056346. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GATSBY rinkos kapitalizacija?
GATSBY rinkos kapitalizacija yra $ 32.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GATSBY apyvartoje?
GATSBY apyvartoje yra 57.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GATSBY kaina?
GATSBY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.006USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GATSBY kaina?
GATSBY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00052813USD.
Kokia yra GATSBY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GATSBY yra --USD.
Ar GATSBY kaina šiais metais kils?
GATSBY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GATSBY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:16:07(UTC+8)

GATSBY (GATSBY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.