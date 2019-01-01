GAMER (GMR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGAMER (GMR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
GAMER (GMR) Informacija

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR.

Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform.

Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

Oficiali svetainė:
https://gmr.center

GAMER (GMR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius GAMER (GMR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 467.16K
Bendra pasiūla:
$ 329.64M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 329.64M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 467.16K
Visų laikų rekordas:
$ 0.213187
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00141897
GAMER (GMR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GAMER (GMR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GMR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GMR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GMR tokenomiką, galite peržiūrėti GMR tokeno kainą realiuoju laiku!

GMR kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GMR? Mūsų GMR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.