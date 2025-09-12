Daugiau apie GMR

GAMER kaina (GMR)

GAMER (GMR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.21%

-3.07%

-6.41%

-6.41%

GAMER (GMR) realiojo laiko kaina yra $0.00135613. Per pastarąsias 24 valandas GMR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00132757 iki aukščiausios $ 0.0014004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMR kaina yra $ 0.213187, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMR per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -3.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GAMER (GMR) rinkos informacija

--
----

329.64M
329.64M 329.64M

329,637,593.169788
329,637,593.169788 329,637,593.169788

Dabartinė GAMER rinkos kapitalizacija yra $ 447.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GMR apyvartoje yra 329.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 329637593.169788. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 447.03K

GAMER (GMR) kainos istorija USD

Šiandienos GAMER kainos pokytis į USD: $ 0.
GAMER 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004949504.
GAMER 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002367362.
GAMER 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000112361188515704.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.07%
30 dienų$ -0.0004949504-36.49%
60 dienų$ -0.0002367362-17.45%
90 dienų$ -0.000112361188515704-7.65%

Kas yra GAMER (GMR)

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

GAMER (GMR) išteklius

Oficiali svetainė

GAMER kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GAMER (GMR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GAMER (GMR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GAMER prognozes.

Peržiūrėkite GAMER kainos prognozę dabar!

GMR į vietos valiutas

GAMER (GMR) Tokenomika

Supratimas apie GAMER (GMR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GMRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GAMER (GMR)

Kiek GAMER(GMR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GMR kaina USD valiuta yra 0.00135613USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GMR į USD kaina?
Dabartinė GMR kaina USD valiuta yra $ 0.00135613. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GAMER rinkos kapitalizacija?
GMR rinkos kapitalizacija yra $ 447.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GMR apyvartoje?
GMR apyvartoje yra 329.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GMR kaina?
GMR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.213187USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GMR kaina?
GMR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GMR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GMR yra --USD.
Ar GMR kaina šiais metais kils?
GMR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GMR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
