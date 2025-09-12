Daugiau apie GMTO

Game Meteor Coin kaina (GMTO)

Neįtraukta į sąrašą

1 GMTO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00015003
$0.00015003$0.00015003
-5.70%1D
mexc
USD
Game Meteor Coin (GMTO) kainos grafikas realiu laiku
Game Meteor Coin (GMTO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112412
$ 0.00112412$ 0.00112412

$ 0
$ 0$ 0

+7.45%

-5.78%

+22.87%

+22.87%

Game Meteor Coin (GMTO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GMTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMTO kaina yra $ 0.00112412, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMTO per pastarąją valandą pasikeitė +7.45%, per 24 valandas – -5.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Game Meteor Coin (GMTO) rinkos informacija

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

--
----

$ 14.84M
$ 14.84M$ 14.84M

8.76B
8.76B 8.76B

98,923,294,904.97751
98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751

Dabartinė Game Meteor Coin rinkos kapitalizacija yra $ 1.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GMTO apyvartoje yra 8.76B vienetų, o bendras kiekis siekia 98923294904.97751. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.84M

Game Meteor Coin (GMTO) kainos istorija USD

Šiandienos Game Meteor Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Game Meteor Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Game Meteor Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Game Meteor Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-5.78%
30 dienų$ 0+26.61%
60 dienų$ 0-35.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra Game Meteor Coin (GMTO)

Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Game Meteor Coin (GMTO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Game Meteor Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Game Meteor Coin (GMTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Game Meteor Coin (GMTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Game Meteor Coin prognozes.

Peržiūrėkite Game Meteor Coin kainos prognozę dabar!

GMTO į vietos valiutas

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomika

Supratimas apie Game Meteor Coin (GMTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GMTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Game Meteor Coin (GMTO)

Kiek Game Meteor Coin(GMTO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GMTO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GMTO į USD kaina?
Dabartinė GMTO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Game Meteor Coin rinkos kapitalizacija?
GMTO rinkos kapitalizacija yra $ 1.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GMTO apyvartoje?
GMTO apyvartoje yra 8.76BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GMTO kaina?
GMTO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00112412USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GMTO kaina?
GMTO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GMTO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GMTO yra --USD.
Ar GMTO kaina šiais metais kils?
GMTO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GMTO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.