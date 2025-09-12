Game Meteor Coin kaina (GMTO)
Game Meteor Coin (GMTO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GMTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMTO kaina yra $ 0.00112412, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMTO per pastarąją valandą pasikeitė +7.45%, per 24 valandas – -5.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Game Meteor Coin rinkos kapitalizacija yra $ 1.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GMTO apyvartoje yra 8.76B vienetų, o bendras kiekis siekia 98923294904.97751. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.84M
Šiandienos Game Meteor Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Game Meteor Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Game Meteor Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Game Meteor Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-5.78%
|30 dienų
|$ 0
|+26.61%
|60 dienų
|$ 0
|-35.38%
|90 dienų
|$ 0
|--
Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.