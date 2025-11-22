BiržaDEX+
Šiandienos tiesioginė Gallo the Hen kaina yra 0.00000709 USD.GALLO Rinkos kapitalizacija yra 7,086.99 USD. Stebėkite GALLO į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Daugiau apie GALLO

GALLO Kainos informacija

Kas yra GALLO

GALLO Oficiali svetainė

GALLO Tokenomika

GALLO Kainų prognozė

Gallo the Hen kaina (GALLO)

1 GALLO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.20%1D
USD
Gallo the Hen (GALLO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 17:48:03(UTC+8)

Gallo the Hen kaina šiandien

Šiandienos Gallo the Hen (GALLO) tiesioginė kaina yra $ 0.00000709, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 2.30%. Dabartinis GALLO į USD konversijos rodiklis yra $ 0.00000709 už GALLO.

Gallo the Hen šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 7,086.99, o apyvartoje yra 999.76M GALLO. Per pastarąsias 24 valandas GALLO prekyba svyravo tarp $ 0.0000068 (žemiausios) ir $ 0.00000715 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.00157496, o visų laikų žemiausia – $ 0.0000068.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip GALLO judėjo -- per pastarąją valandą ir -23.07% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.

Gallo the Hen (GALLO) rinkos informacija

$ 7.09K
--
$ 7.09K
999.76M
999,755,593.353073
Dabartinė Gallo the Hen rinkos kapitalizacija yra $ 7.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GALLO apyvartoje yra 999.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 999755593.353073. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.09K

Gallo the Hen Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000068
24 val. žemiausia
$ 0.00000715
24 val. aukščiausia

$ 0.0000068
$ 0.00000715
$ 0.00157496
$ 0.0000068
--

+2.30%

-23.07%

-23.07%

Gallo the Hen (GALLO) kainos istorija USD

Šiandienos Gallo the Hen kainos pokytis į USD: $ 0.
Gallo the Hen 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000026137.
Gallo the Hen 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000033610.
Gallo the Hen 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000012624386732957224.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.30%
30 dienų$ -0.0000026137-36.86%
60 dienų$ -0.0000033610-47.40%
90 dienų$ -0.000012624386732957224-64.03%

Kainos prognozė Gallo the Hen

Gallo the Hen (GALLO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GALLO 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Gallo the Hen (GALLO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gallo the Hen kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

Norite sužinoti, kokia Gallo the Hen kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų GALLO kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami Gallo the Hen Kainų prognozavimas.

Gallo the Hen (GALLO) išteklius

Oficiali svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gallo the Hen

Kiek 1 Gallo the Hen bus vertas 2030 m.?
Jei Gallo the Hen augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus Gallo the Hen potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 17:48:03(UTC+8)

Gallo the Hen (GALLO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
11-21 21:37:03Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million

