Galaxy Fight Club logotipas

Galaxy Fight Club kaina (GCOIN)

Neįtraukta į sąrašą

1 GCOIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00160397
$0.00160397
-1.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Galaxy Fight Club (GCOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:21:41(UTC+8)

Galaxy Fight Club (GCOIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00160225
$ 0.00160225
24 val. žemiausia
$ 0.00162857
$ 0.00162857
24 val. aukščiausia

$ 0.00160225
$ 0.00160225

$ 0.00162857
$ 0.00162857

$ 2.16
$ 2.16

$ 0.00107154
$ 0.00107154

+0.03%

-1.41%

+1.06%

+1.06%

Galaxy Fight Club (GCOIN) realiojo laiko kaina yra $0.00160397. Per pastarąsias 24 valandas GCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00160225 iki aukščiausios $ 0.00162857 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GCOIN kaina yra $ 2.16, o žemiausia – $ 0.00107154.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GCOIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -1.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Galaxy Fight Club (GCOIN) rinkos informacija

$ 127.68K
$ 127.68K

--
--

$ 240.20K
$ 240.20K

79.59M
79.59M

149,735,250.0
149,735,250.0

Dabartinė Galaxy Fight Club rinkos kapitalizacija yra $ 127.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GCOIN apyvartoje yra 79.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 149735250.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 240.20K

Galaxy Fight Club (GCOIN) kainos istorija USD

Šiandienos Galaxy Fight Club kainos pokytis į USD: $ 0.
Galaxy Fight Club 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006344567.
Galaxy Fight Club 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000011025.
Galaxy Fight Club 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000994849469118363.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.41%
30 dienų$ -0.0006344567-39.55%
60 dienų$ +0.0000011025+0.07%
90 dienų$ +0.0000994849469118363+6.61%

Kas yra Galaxy Fight Club (GCOIN)

NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn.

Galaxy Fight Club (GCOIN) išteklius

Oficiali svetainė

Galaxy Fight Club kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Galaxy Fight Club (GCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Galaxy Fight Club (GCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Galaxy Fight Club prognozes.

Peržiūrėkite Galaxy Fight Club kainos prognozę dabar!

GCOIN į vietos valiutas

Galaxy Fight Club (GCOIN) Tokenomika

Supratimas apie Galaxy Fight Club (GCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Galaxy Fight Club (GCOIN)

Kiek Galaxy Fight Club(GCOIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GCOIN kaina USD valiuta yra 0.00160397USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GCOIN į USD kaina?
Dabartinė GCOIN kaina USD valiuta yra $ 0.00160397. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Galaxy Fight Club rinkos kapitalizacija?
GCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 127.68KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GCOIN apyvartoje?
GCOIN apyvartoje yra 79.59MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GCOIN kaina?
GCOIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.16USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GCOIN kaina?
GCOIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00107154USD.
Kokia yra GCOIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GCOIN yra --USD.
Ar GCOIN kaina šiais metais kils?
GCOIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GCOIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:21:41(UTC+8)

Galaxy Fight Club (GCOIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.