Galatasaray Fan Token kaina (GAL)

1 GAL į USD – tiesioginė kaina:

$1.39
$1.39
+0.30%1D
Galatasaray Fan Token (GAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:03:14(UTC+8)

Galatasaray Fan Token (GAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.38
$ 1.38
24 val. žemiausia
$ 1.39
$ 1.39
24 val. aukščiausia

$ 1.38
$ 1.38

$ 1.39
$ 1.39

$ 33.63
$ 33.63

$ 1.18
$ 1.18

-0.04%

+0.33%

+0.19%

+0.19%

Galatasaray Fan Token (GAL) realiojo laiko kaina yra $1.39. Per pastarąsias 24 valandas GAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.38 iki aukščiausios $ 1.39 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAL kaina yra $ 33.63, o žemiausia – $ 1.18.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAL per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Galatasaray Fan Token (GAL) rinkos informacija

$ 10.02M
$ 10.02M

--
--

$ 13.83M
$ 13.83M

7.23M
7.23M

9,975,000.0
9,975,000.0

Dabartinė Galatasaray Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 10.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GAL apyvartoje yra 7.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 9975000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.83M

Galatasaray Fan Token (GAL) kainos istorija USD

Šiandienos Galatasaray Fan Token kainos pokytis į USD: $ +0.00449526.
Galatasaray Fan Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0594703160.
Galatasaray Fan Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0336133970.
Galatasaray Fan Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0427332969991755.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00449526+0.33%
30 dienų$ -0.0594703160-4.27%
60 dienų$ -0.0336133970-2.41%
90 dienų$ +0.0427332969991755+3.17%

Kas yra Galatasaray Fan Token (GAL)

Galatasaray Fan Token (GAL) išteklius

Oficiali svetainė

Galatasaray Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Galatasaray Fan Token (GAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Galatasaray Fan Token (GAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Galatasaray Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite Galatasaray Fan Token kainos prognozę dabar!

GAL į vietos valiutas

Galatasaray Fan Token (GAL) Tokenomika

Supratimas apie Galatasaray Fan Token (GAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Galatasaray Fan Token (GAL)

Kiek Galatasaray Fan Token(GAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAL kaina USD valiuta yra 1.39USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAL į USD kaina?
Dabartinė GAL kaina USD valiuta yra $ 1.39. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Galatasaray Fan Token rinkos kapitalizacija?
GAL rinkos kapitalizacija yra $ 10.02MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAL apyvartoje?
GAL apyvartoje yra 7.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAL kaina?
GAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 33.63USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAL kaina?
GAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.18USD.
Kokia yra GAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAL yra --USD.
Ar GAL kaina šiais metais kils?
GAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.