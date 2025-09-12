Daugiau apie GAK

Gakster kaina (GAK)

Neįtraukta į sąrašą

1 GAK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00039044
$0.00039044$0.00039044
+23.00%1D
mexc
USD
Gakster (GAK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:02:58(UTC+8)

Gakster (GAK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.67%

+23.04%

+17.65%

+17.65%

Gakster (GAK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAK kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAK per pastarąją valandą pasikeitė -1.67%, per 24 valandas – +23.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gakster (GAK) rinkos informacija

$ 390.43K
$ 390.43K$ 390.43K

--
----

$ 390.43K
$ 390.43K$ 390.43K

999.98M
999.98M 999.98M

999,980,322.0
999,980,322.0 999,980,322.0

Dabartinė Gakster rinkos kapitalizacija yra $ 390.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GAK apyvartoje yra 999.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 999980322.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 390.43K

Gakster (GAK) kainos istorija USD

Šiandienos Gakster kainos pokytis į USD: $ 0.
Gakster 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gakster 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gakster 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+23.04%
30 dienų$ 0-0.52%
60 dienų$ 0+147.95%
90 dienų$ 0--

Kas yra Gakster (GAK)

This meme coin representing a famous cat meme was launched eleven months ago on pump dot fun on Solana but never bonded until few weeks ago. Now spontaneously people started to create memes and post them on x while organizing themselves creating social accounts for the memecoin. Gakster has now an active engaged community that keeps creating and sharing memes by taking this cat as reference. Since interest is growing and there is no real developer or team behind it I decided to apply for a listing on coin gecko

Gakster (GAK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Gakster kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gakster (GAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gakster (GAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gakster prognozes.

Peržiūrėkite Gakster kainos prognozę dabar!

GAK į vietos valiutas

Gakster (GAK) Tokenomika

Supratimas apie Gakster (GAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gakster (GAK)

Kiek Gakster(GAK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAK į USD kaina?
Dabartinė GAK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gakster rinkos kapitalizacija?
GAK rinkos kapitalizacija yra $ 390.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAK apyvartoje?
GAK apyvartoje yra 999.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAK kaina?
GAK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAK kaina?
GAK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GAK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAK yra --USD.
Ar GAK kaina šiais metais kils?
GAK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:02:58(UTC+8)

