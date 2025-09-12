Daugiau apie FUM

fUm cOiNn logotipas

fUm cOiNn kaina (FUM)

Neįtraukta į sąrašą

1 FUM į USD – tiesioginė kaina:

fUm cOiNn (FUM) kainos grafikas realiu laiku
fUm cOiNn (FUM) kainos informacija (USD)

fUm cOiNn (FUM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUM kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

fUm cOiNn (FUM) rinkos informacija

Dabartinė fUm cOiNn rinkos kapitalizacija yra $ 6.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FUM apyvartoje yra 926.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 926711882.207034. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.95K

fUm cOiNn (FUM) kainos istorija USD

Šiandienos fUm cOiNn kainos pokytis į USD: $ 0.
fUm cOiNn 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
fUm cOiNn 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
fUm cOiNn 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+14.11%
60 dienų$ 0+23.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra fUm cOiNn (FUM)

A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth.

fUm cOiNn kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos fUm cOiNn (FUM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų fUm cOiNn (FUM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes fUm cOiNn prognozes.

Peržiūrėkite fUm cOiNn kainos prognozę dabar!

fUm cOiNn (FUM) Tokenomika

Supratimas apie fUm cOiNn (FUM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie fUm cOiNn (FUM)

Kiek fUm cOiNn(FUM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FUM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FUM į USD kaina?
Dabartinė FUM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra fUm cOiNn rinkos kapitalizacija?
FUM rinkos kapitalizacija yra $ 6.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FUM apyvartoje?
FUM apyvartoje yra 926.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FUM kaina?
FUM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FUM kaina?
FUM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FUM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FUM yra --USD.
Ar FUM kaina šiais metais kils?
FUM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FUM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.