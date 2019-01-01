FU Money (FU) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFU Money (FU), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
FU Money (FU) Informacija

FU Money is what connects all FU Studios productions and supports the ecosystem. It has two main functions, utility and value accrual. Inspired by EIP 1559 the utility function requires users to burn $FU, this cements it as the base money for FU Studios.

$FU not only gives access to exclusive features to users but it can also be converted to a share of the revenue generated by all FU Studios productions.

Oficiali svetainė:
https://openseason.games/

FU Money (FU) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius FU Money (FU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 621.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.29M
Visų laikų rekordas:
$ 0.074622
Visų laikų minimumas:
$ 0.00133492
Dabartinė kaina:
$ 0.00207225
FU Money (FU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti FU Money (FU) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FU tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FU tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FU tokenomiką, galite peržiūrėti FU tokeno kainą realiuoju laiku!

FU kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FU? Mūsų FU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

