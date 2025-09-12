Daugiau apie FROYO

Froyo Games logotipas

Froyo Games kaina (FROYO)

Neįtraukta į sąrašą

1 FROYO į USD – tiesioginė kaina:

+1.70%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Froyo Games (FROYO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:15:48(UTC+8)

Froyo Games (FROYO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.108955
$ 0.108955$ 0.108955

+0.33%

+1.72%

+5.74%

+5.74%

Froyo Games (FROYO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FROYO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FROYO kaina yra $ 0.108955, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FROYO per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +1.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Froyo Games (FROYO) rinkos informacija

$ 10.43K
$ 10.43K$ 10.43K

$ 15.61K
$ 15.61K$ 15.61K

668.27M
668.27M 668.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Froyo Games rinkos kapitalizacija yra $ 10.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FROYO apyvartoje yra 668.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.61K

Froyo Games (FROYO) kainos istorija USD

Šiandienos Froyo Games kainos pokytis į USD: $ 0.
Froyo Games 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Froyo Games 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Froyo Games 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.72%
30 dienų$ 0+5.32%
60 dienų$ 0-55.11%
90 dienų$ 0--

Kas yra Froyo Games (FROYO)

A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Froyo Games (FROYO) išteklius

Oficiali svetainė

Froyo Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Froyo Games (FROYO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Froyo Games (FROYO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Froyo Games prognozes.

Peržiūrėkite Froyo Games kainos prognozę dabar!

FROYO į vietos valiutas

Froyo Games (FROYO) Tokenomika

Supratimas apie Froyo Games (FROYO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FROYOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Froyo Games (FROYO)

Kiek Froyo Games(FROYO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FROYO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FROYO į USD kaina?
Dabartinė FROYO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Froyo Games rinkos kapitalizacija?
FROYO rinkos kapitalizacija yra $ 10.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FROYO apyvartoje?
FROYO apyvartoje yra 668.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FROYO kaina?
FROYO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.108955USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FROYO kaina?
FROYO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FROYO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FROYO yra --USD.
Ar FROYO kaina šiais metais kils?
FROYO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FROYO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:15:48(UTC+8)

