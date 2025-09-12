Daugiau apie FROSTY

Frosty the Polar Bear kaina (FROSTY)

Frosty the Polar Bear (FROSTY) kainos grafikas realiu laiku
Frosty the Polar Bear (FROSTY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00835593
$ 0.00835593$ 0.00835593

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.60%

+6.86%

+6.86%

Frosty the Polar Bear (FROSTY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FROSTY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FROSTY kaina yra $ 0.00835593, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FROSTY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Frosty the Polar Bear (FROSTY) rinkos informacija

$ 15.65K
$ 15.65K$ 15.65K

--
----

$ 15.65K
$ 15.65K$ 15.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Frosty the Polar Bear rinkos kapitalizacija yra $ 15.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FROSTY apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.65K

Frosty the Polar Bear (FROSTY) kainos istorija USD

Šiandienos Frosty the Polar Bear kainos pokytis į USD: $ 0.
Frosty the Polar Bear 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Frosty the Polar Bear 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Frosty the Polar Bear 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien $ 0 +0.60%
30 dienų $ 0 +18.67%
60 dienų $ 0 +26.69%
90 dienų$ 0--

Kas yra Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto.

Frosty the Polar Bear (FROSTY) išteklius

Oficiali svetainė

Frosty the Polar Bear kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Frosty the Polar Bear (FROSTY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Frosty the Polar Bear (FROSTY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Frosty the Polar Bear prognozes.

Peržiūrėkite Frosty the Polar Bear kainos prognozę dabar!

FROSTY į vietos valiutas

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Tokenomika

Supratimas apie Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FROSTYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Kiek Frosty the Polar Bear(FROSTY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FROSTY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FROSTY į USD kaina?
Dabartinė FROSTY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Frosty the Polar Bear rinkos kapitalizacija?
FROSTY rinkos kapitalizacija yra $ 15.65KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FROSTY apyvartoje?
FROSTY apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FROSTY kaina?
FROSTY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00835593USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FROSTY kaina?
FROSTY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FROSTY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FROSTY yra --USD.
Ar FROSTY kaina šiais metais kils?
FROSTY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FROSTY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Frosty the Polar Bear (FROSTY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8) Tipas Informacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.