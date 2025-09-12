Frogo The Lord kaina (FROGO)
Frogo The Lord (FROGO) realiojo laiko kaina yra $0.00001612. Per pastarąsias 24 valandas FROGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001607 iki aukščiausios $ 0.00001615 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FROGO kaina yra $ 0.00033312, o žemiausia – $ 0.0000070.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FROGO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Frogo The Lord rinkos kapitalizacija yra $ 10.45K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FROGO apyvartoje yra 648.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 648166934.8920811. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.45K
Šiandienos Frogo The Lord kainos pokytis į USD: $ 0.
Frogo The Lord 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000025226.
Frogo The Lord 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000032222.
Frogo The Lord 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.11%
|30 dienų
|$ +0.0000025226
|+15.65%
|60 dienų
|$ +0.0000032222
|+19.99%
|90 dienų
|$ 0
|--
FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO’s Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently.
