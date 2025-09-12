Daugiau apie FROGEX

FrogeX (FROGEX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:47:46(UTC+8)

FrogeX (FROGEX) kainos informacija (USD)

FrogeX (FROGEX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FROGEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FROGEX kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FROGEX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -3.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FrogeX (FROGEX) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 225.90K
$ 225.90K$ 225.90K

410.76
410.76 410.76

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Dabartinė FrogeX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FROGEX apyvartoje yra 410.76 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 225.90K

FrogeX (FROGEX) kainos istorija USD

Šiandienos FrogeX kainos pokytis į USD: $ 0.
FrogeX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FrogeX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FrogeX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-7.88%
60 dienų$ 0+53.34%
90 dienų$ 0--

Kas yra FrogeX (FROGEX)

FrogeX is the direct successor to Froge (EcoDefi token). With Automatic Liquidity posting, Ethereum Dividends for all holders, and gas fees equivalent to DAI and USDT. 5% Buy Tax, 8% Sell Tax. Dedicated to supporting EcoCharity efforts, FrogeX is backed by the Froge Finance Foundation based in The Hague, Netherlands. FrogeX was handcrafted as the first-ever Moonco 1st Generation Contract. Despite its complexity, it outperforms all meme tokens on ERC-20 in terms of gas costs. This combined with the dedicated team behind it will make FrogeX the World’s Best EcoDefi token.

FrogeX (FROGEX) išteklius

FrogeX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FrogeX (FROGEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FrogeX (FROGEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FrogeX prognozes.

Peržiūrėkite FrogeX kainos prognozę dabar!

FROGEX į vietos valiutas

FrogeX (FROGEX) Tokenomika

Supratimas apie FrogeX (FROGEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FROGEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FrogeX (FROGEX)

Kiek FrogeX(FROGEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FROGEX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FROGEX į USD kaina?
Dabartinė FROGEX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FrogeX rinkos kapitalizacija?
FROGEX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FROGEX apyvartoje?
FROGEX apyvartoje yra 410.76USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FROGEX kaina?
FROGEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FROGEX kaina?
FROGEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FROGEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FROGEX yra --USD.
Ar FROGEX kaina šiais metais kils?
FROGEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FROGEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.