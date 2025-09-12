Daugiau apie FRENS

Frens of Elon kaina (FRENS)

Neįtraukta į sąrašą

1 FRENS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Frens of Elon (FRENS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:47:32(UTC+8)

Frens of Elon (FRENS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01529328
$ 0.01529328$ 0.01529328

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Frens of Elon (FRENS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FRENS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRENS kaina yra $ 0.01529328, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRENS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Frens of Elon (FRENS) rinkos informacija

$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K

--
----

$ 8.07K
$ 8.07K$ 8.07K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,303.847969
999,981,303.847969 999,981,303.847969

Dabartinė Frens of Elon rinkos kapitalizacija yra $ 8.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FRENS apyvartoje yra 999.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 999981303.847969. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.07K

Frens of Elon (FRENS) kainos istorija USD

Šiandienos Frens of Elon kainos pokytis į USD: $ 0.
Frens of Elon 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Frens of Elon 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Frens of Elon 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+14.46%
60 dienų$ 0+34.30%
90 dienų$ 0--

Kas yra Frens of Elon (FRENS)

Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

Frens of Elon (FRENS) išteklius

Oficiali svetainė

Frens of Elon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Frens of Elon (FRENS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Frens of Elon (FRENS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Frens of Elon prognozes.

Peržiūrėkite Frens of Elon kainos prognozę dabar!

FRENS į vietos valiutas

Frens of Elon (FRENS) Tokenomika

Supratimas apie Frens of Elon (FRENS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FRENSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Frens of Elon (FRENS)

Kiek Frens of Elon(FRENS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FRENS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FRENS į USD kaina?
Dabartinė FRENS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Frens of Elon rinkos kapitalizacija?
FRENS rinkos kapitalizacija yra $ 8.07KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FRENS apyvartoje?
FRENS apyvartoje yra 999.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FRENS kaina?
FRENS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01529328USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FRENS kaina?
FRENS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FRENS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FRENS yra --USD.
Ar FRENS kaina šiais metais kils?
FRENS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FRENS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:47:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.