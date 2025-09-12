Daugiau apie FREAK

Freakoff logotipas

Freakoff kaina (FREAK)

Neįtraukta į sąrašą

1 FREAK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Freakoff (FREAK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:47:16(UTC+8)

Freakoff (FREAK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00200655
$ 0.00200655$ 0.00200655

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.14%

-1.14%

Freakoff (FREAK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FREAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FREAK kaina yra $ 0.00200655, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FREAK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -1.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Freakoff (FREAK) rinkos informacija

$ 19.61K
$ 19.61K$ 19.61K

--
----

$ 19.61K
$ 19.61K$ 19.61K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Freakoff rinkos kapitalizacija yra $ 19.61K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FREAK apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.61K

Freakoff (FREAK) kainos istorija USD

Šiandienos Freakoff kainos pokytis į USD: $ 0.
Freakoff 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Freakoff 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Freakoff 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+14.77%
60 dienų$ 0+62.66%
90 dienų$ 0--

Kas yra Freakoff (FREAK)

FREAKOFF - We dont freakout, we freakoff! Our token is a key part of our ecosystem. As it is early days our token is mainly for participating as a community holder and project investor. We have plans to intergrate use cases into the token when we build out our NFT project. This project is a meme inspired by freakoff parties. It is a project that plans to develop, launch and build one of the biggest NFT collection of all time.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Freakoff (FREAK) išteklius

Oficiali svetainė

Freakoff kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Freakoff (FREAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Freakoff (FREAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Freakoff prognozes.

Peržiūrėkite Freakoff kainos prognozę dabar!

FREAK į vietos valiutas

Freakoff (FREAK) Tokenomika

Supratimas apie Freakoff (FREAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FREAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Freakoff (FREAK)

Kiek Freakoff(FREAK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FREAK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FREAK į USD kaina?
Dabartinė FREAK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Freakoff rinkos kapitalizacija?
FREAK rinkos kapitalizacija yra $ 19.61KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FREAK apyvartoje?
FREAK apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FREAK kaina?
FREAK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00200655USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FREAK kaina?
FREAK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FREAK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FREAK yra --USD.
Ar FREAK kaina šiais metais kils?
FREAK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FREAK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Freakoff (FREAK) svarbiausios industrijos naujienos

U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

