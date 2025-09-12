Daugiau apie FFROG

FrankenFrog kaina (FFROG)

Neįtraukta į sąrašą

1 FFROG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
FrankenFrog (FFROG) kainos grafikas realiu laiku
FrankenFrog (FFROG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00261126
$ 0.00261126$ 0.00261126

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+18.63%

+18.63%

FrankenFrog (FFROG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FFROG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FFROG kaina yra $ 0.00261126, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FFROG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +18.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FrankenFrog (FFROG) rinkos informacija

$ 5.63K
$ 5.63K$ 5.63K

--
----

$ 5.63K
$ 5.63K$ 5.63K

980.37M
980.37M 980.37M

980,366,209.349746
980,366,209.349746 980,366,209.349746

Dabartinė FrankenFrog rinkos kapitalizacija yra $ 5.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FFROG apyvartoje yra 980.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 980366209.349746. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.63K

FrankenFrog (FFROG) kainos istorija USD

Šiandienos FrankenFrog kainos pokytis į USD: $ 0.
FrankenFrog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FrankenFrog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FrankenFrog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+18.63%
60 dienų$ 0+35.72%
90 dienų$ 0--

Kas yra FrankenFrog (FFROG)

FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached. The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships. Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life!

FrankenFrog (FFROG) išteklius

FrankenFrog kainos prognozė (USD)

FFROG į vietos valiutas

FrankenFrog (FFROG) Tokenomika

Supratimas apie FrankenFrog (FFROG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FFROGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FrankenFrog (FFROG)

Kiek FrankenFrog(FFROG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FFROG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FFROG į USD kaina?
Dabartinė FFROG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FrankenFrog rinkos kapitalizacija?
FFROG rinkos kapitalizacija yra $ 5.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FFROG apyvartoje?
FFROG apyvartoje yra 980.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FFROG kaina?
FFROG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00261126USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FFROG kaina?
FFROG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FFROG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FFROG yra --USD.
Ar FFROG kaina šiais metais kils?
FFROG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FFROG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.