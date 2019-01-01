FRANCE REV FINANCE (FRF) Tokenomika
FRANCE REV FINANCE (FRF) Informacija
We work in the field of clean energy, we created our own project in BINANACE SMART CHAIN. The aim of the project is to form campaigns to support clean energy. Create your own token in the virtual currency space. Token tells us that in order to have cleaner air, we need to change our lives. One of the changes is the use of virtual currencies, which makes us have a healthier environment. Instead of cutting down trees and printing money, we can Use virtual currencies. Our token says that we must prevent harmful energies in order to cleanse the earth, otherwise the earth's environment will be disturbed in this way in a few years. The international community must think faster about a change in this field.
FRANCE REV FINANCE (FRF) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius FRANCE REV FINANCE (FRF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
FRANCE REV FINANCE (FRF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti FRANCE REV FINANCE (FRF) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FRF tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek FRF tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate FRF tokenomiką, galite peržiūrėti FRF tokeno kainą realiuoju laiku!
FRF kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda FRF? Mūsų FRF kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.