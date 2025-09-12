Daugiau apie FRA

France Coin logotipas

France Coin kaina (FRA)

Neįtraukta į sąrašą

1 FRA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00026001
$0.00026001$0.00026001
+6.20%1D
mexc
USD
France Coin (FRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:15:08(UTC+8)

France Coin (FRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00840597
$ 0.00840597$ 0.00840597

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

+6.20%

+29.37%

+29.37%

France Coin (FRA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRA kaina yra $ 0.00840597, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRA per pastarąją valandą pasikeitė +0.73%, per 24 valandas – +6.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +29.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

France Coin (FRA) rinkos informacija

$ 194.09K
$ 194.09K$ 194.09K

--
----

$ 194.09K
$ 194.09K$ 194.09K

746.47M
746.47M 746.47M

746,471,385.003189
746,471,385.003189 746,471,385.003189

Dabartinė France Coin rinkos kapitalizacija yra $ 194.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FRA apyvartoje yra 746.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 746471385.003189. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 194.09K

France Coin (FRA) kainos istorija USD

Šiandienos France Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
France Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
France Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
France Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+6.20%
30 dienų$ 0+271.62%
60 dienų$ 0+398.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra France Coin (FRA)

We're putting France Coin $FRA dans le blockchain!

France Coin (FRA) išteklius

Oficiali svetainė

France Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos France Coin (FRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų France Coin (FRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes France Coin prognozes.

Peržiūrėkite France Coin kainos prognozę dabar!

FRA į vietos valiutas

France Coin (FRA) Tokenomika

Supratimas apie France Coin (FRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie France Coin (FRA)

Kiek France Coin(FRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FRA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FRA į USD kaina?
Dabartinė FRA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra France Coin rinkos kapitalizacija?
FRA rinkos kapitalizacija yra $ 194.09KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FRA apyvartoje?
FRA apyvartoje yra 746.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FRA kaina?
FRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00840597USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FRA kaina?
FRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FRA yra --USD.
Ar FRA kaina šiais metais kils?
FRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.