FRAGMA logotipas

FRAGMA kaina (FRAGMA)

Neįtraukta į sąrašą

1 FRAGMA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00030452
$0.00030452
+2.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
FRAGMA (FRAGMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:46:07(UTC+8)

FRAGMA (FRAGMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01094455
$ 0.01094455

$ 0
$ 0

+0.46%

+2.21%

+1.25%

+1.25%

FRAGMA (FRAGMA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FRAGMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRAGMA kaina yra $ 0.01094455, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRAGMA per pastarąją valandą pasikeitė +0.46%, per 24 valandas – +2.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FRAGMA (FRAGMA) rinkos informacija

$ 30.42K
$ 30.42K

--
--

$ 30.42K
$ 30.42K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Dabartinė FRAGMA rinkos kapitalizacija yra $ 30.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FRAGMA apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.42K

FRAGMA (FRAGMA) kainos istorija USD

Šiandienos FRAGMA kainos pokytis į USD: $ 0.
FRAGMA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FRAGMA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FRAGMA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.21%
30 dienų$ 0-3.11%
60 dienų$ 0-77.04%
90 dienų$ 0--

Kas yra FRAGMA (FRAGMA)

Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. ‍When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file.

FRAGMA (FRAGMA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

FRAGMA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FRAGMA (FRAGMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FRAGMA (FRAGMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FRAGMA prognozes.

Peržiūrėkite FRAGMA kainos prognozę dabar!

FRAGMA į vietos valiutas

FRAGMA (FRAGMA) Tokenomika

Supratimas apie FRAGMA (FRAGMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FRAGMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FRAGMA (FRAGMA)

Kiek FRAGMA(FRAGMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FRAGMA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FRAGMA į USD kaina?
Dabartinė FRAGMA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FRAGMA rinkos kapitalizacija?
FRAGMA rinkos kapitalizacija yra $ 30.42KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FRAGMA apyvartoje?
FRAGMA apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FRAGMA kaina?
FRAGMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01094455USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FRAGMA kaina?
FRAGMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FRAGMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FRAGMA yra --USD.
Ar FRAGMA kaina šiais metais kils?
FRAGMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FRAGMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:46:07(UTC+8)

