Daugiau apie FCL

FCL Kainos informacija

FCL Oficiali svetainė

FCL Tokenomika

FCL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Fractal logotipas

Fractal kaina (FCL)

Neįtraukta į sąrašą

1 FCL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00114149
$0.00114149$0.00114149
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Fractal (FCL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:02:26(UTC+8)

Fractal (FCL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.47
$ 1.47$ 1.47

$ 0.00102806
$ 0.00102806$ 0.00102806

--

--

0.00%

0.00%

Fractal (FCL) realiojo laiko kaina yra $0.00114149. Per pastarąsias 24 valandas FCL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FCL kaina yra $ 1.47, o žemiausia – $ 0.00102806.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FCL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fractal (FCL) rinkos informacija

$ 139.91K
$ 139.91K$ 139.91K

--
----

$ 277.54K
$ 277.54K$ 277.54K

122.57M
122.57M 122.57M

243,135,150.9888386
243,135,150.9888386 243,135,150.9888386

Dabartinė Fractal rinkos kapitalizacija yra $ 139.91K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FCL apyvartoje yra 122.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 243135150.9888386. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 277.54K

Fractal (FCL) kainos istorija USD

Šiandienos Fractal kainos pokytis į USD: $ 0.
Fractal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003332566.
Fractal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005114529.
Fractal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0021838990138880307.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0003332566-29.19%
60 dienų$ -0.0005114529-44.80%
90 dienų$ -0.0021838990138880307-65.67%

Kas yra Fractal (FCL)

Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID’s services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Fractal (FCL) išteklius

Oficiali svetainė

Fractal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fractal (FCL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fractal (FCL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fractal prognozes.

Peržiūrėkite Fractal kainos prognozę dabar!

FCL į vietos valiutas

Fractal (FCL) Tokenomika

Supratimas apie Fractal (FCL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FCLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fractal (FCL)

Kiek Fractal(FCL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FCL kaina USD valiuta yra 0.00114149USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FCL į USD kaina?
Dabartinė FCL kaina USD valiuta yra $ 0.00114149. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fractal rinkos kapitalizacija?
FCL rinkos kapitalizacija yra $ 139.91KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FCL apyvartoje?
FCL apyvartoje yra 122.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FCL kaina?
FCL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.47USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FCL kaina?
FCL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00102806USD.
Kokia yra FCL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FCL yra --USD.
Ar FCL kaina šiais metais kils?
FCL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FCL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:02:26(UTC+8)

Fractal (FCL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.