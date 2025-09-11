Daugiau apie FPIBANK

FPI Bank logotipas

FPI Bank kaina (FPIBANK)

Neįtraukta į sąrašą

1 FPIBANK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00423009
$0.00423009$0.00423009
-12.80%1D
USD
FPI Bank (FPIBANK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:14:27(UTC+8)

FPI Bank (FPIBANK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00419766
$ 0.00419766$ 0.00419766
24 val. žemiausia
$ 0.00485409
$ 0.00485409$ 0.00485409
24 val. aukščiausia

$ 0.00419766
$ 0.00419766$ 0.00419766

$ 0.00485409
$ 0.00485409$ 0.00485409

$ 0.093765
$ 0.093765$ 0.093765

$ 0.00171803
$ 0.00171803$ 0.00171803

-0.62%

-12.85%

-37.30%

-37.30%

FPI Bank (FPIBANK) realiojo laiko kaina yra $0.00423009. Per pastarąsias 24 valandas FPIBANK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00419766 iki aukščiausios $ 0.00485409 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FPIBANK kaina yra $ 0.093765, o žemiausia – $ 0.00171803.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FPIBANK per pastarąją valandą pasikeitė -0.62%, per 24 valandas – -12.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -37.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FPI Bank (FPIBANK) rinkos informacija

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

--
----

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

647.95M
647.95M 647.95M

964,999,998.0
964,999,998.0 964,999,998.0

Dabartinė FPI Bank rinkos kapitalizacija yra $ 2.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FPIBANK apyvartoje yra 647.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 964999998.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.08M

FPI Bank (FPIBANK) kainos istorija USD

Šiandienos FPI Bank kainos pokytis į USD: $ -0.000624002879343919.
FPI Bank 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004297229.
FPI Bank 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0022187431.
FPI Bank 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000624002879343919-12.85%
30 dienų$ -0.0004297229-10.15%
60 dienų$ +0.0022187431+52.45%
90 dienų$ 0--

Kas yra FPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

FPI Bank (FPIBANK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

FPI Bank kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FPI Bank (FPIBANK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FPI Bank (FPIBANK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FPI Bank prognozes.

Peržiūrėkite FPI Bank kainos prognozę dabar!

FPIBANK į vietos valiutas

FPI Bank (FPIBANK) Tokenomika

Supratimas apie FPI Bank (FPIBANK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FPIBANKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FPI Bank (FPIBANK)

Kiek FPI Bank(FPIBANK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FPIBANK kaina USD valiuta yra 0.00423009USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FPIBANK į USD kaina?
Dabartinė FPIBANK kaina USD valiuta yra $ 0.00423009. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FPI Bank rinkos kapitalizacija?
FPIBANK rinkos kapitalizacija yra $ 2.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FPIBANK apyvartoje?
FPIBANK apyvartoje yra 647.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FPIBANK kaina?
FPIBANK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.093765USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FPIBANK kaina?
FPIBANK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00171803USD.
Kokia yra FPIBANK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FPIBANK yra --USD.
Ar FPIBANK kaina šiais metais kils?
FPIBANK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FPIBANK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:14:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.