Fourth Star logotipas

Fourth Star kaina (FSTR)

Neįtraukta į sąrašą

1 FSTR į USD – tiesioginė kaina:

$0.01810142
$0.01810142$0.01810142
+29.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Fourth Star (FSTR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:02:19(UTC+8)

Fourth Star (FSTR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01400097
$ 0.01400097$ 0.01400097
24 val. žemiausia
$ 0.055412
$ 0.055412$ 0.055412
24 val. aukščiausia

$ 0.01400097
$ 0.01400097$ 0.01400097

$ 0.055412
$ 0.055412$ 0.055412

$ 0.090011
$ 0.090011$ 0.090011

$ 0.00380003
$ 0.00380003$ 0.00380003

-54.75%

+29.27%

+187.28%

+187.28%

Fourth Star (FSTR) realiojo laiko kaina yra $0.01810142. Per pastarąsias 24 valandas FSTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01400097 iki aukščiausios $ 0.055412 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FSTR kaina yra $ 0.090011, o žemiausia – $ 0.00380003.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FSTR per pastarąją valandą pasikeitė -54.75%, per 24 valandas – +29.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +187.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fourth Star (FSTR) rinkos informacija

$ 183.80K
$ 183.80K$ 183.80K

--
----

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

10.15M
10.15M 10.15M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Fourth Star rinkos kapitalizacija yra $ 183.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FSTR apyvartoje yra 10.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.81M

Fourth Star (FSTR) kainos istorija USD

Šiandienos Fourth Star kainos pokytis į USD: $ +0.00409902.
Fourth Star 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0046529591.
Fourth Star 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0035910719.
Fourth Star 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001605492094045268.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00409902+29.27%
30 dienų$ +0.0046529591+25.70%
60 dienų$ +0.0035910719+19.84%
90 dienų$ -0.001605492094045268-8.14%

Kas yra Fourth Star (FSTR)

Fourth Star (FSTR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Fourth Star kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fourth Star (FSTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fourth Star (FSTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fourth Star prognozes.

Peržiūrėkite Fourth Star kainos prognozę dabar!

FSTR į vietos valiutas

Fourth Star (FSTR) Tokenomika

Supratimas apie Fourth Star (FSTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FSTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fourth Star (FSTR)

Kiek Fourth Star(FSTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FSTR kaina USD valiuta yra 0.01810142USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FSTR į USD kaina?
Dabartinė FSTR kaina USD valiuta yra $ 0.01810142. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fourth Star rinkos kapitalizacija?
FSTR rinkos kapitalizacija yra $ 183.80KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FSTR apyvartoje?
FSTR apyvartoje yra 10.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FSTR kaina?
FSTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.090011USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FSTR kaina?
FSTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00380003USD.
Kokia yra FSTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FSTR yra --USD.
Ar FSTR kaina šiais metais kils?
FSTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FSTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:02:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.