Forty Two DAO Token kaina (FTD)
-2.07%
+1.51%
+162.23%
+162.23%
Forty Two DAO Token (FTD) realiojo laiko kaina yra $0.107733. Per pastarąsias 24 valandas FTD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.103149 iki aukščiausios $ 0.136906 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FTD kaina yra $ 5.33, o žemiausia – $ 0.02496869.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FTD per pastarąją valandą pasikeitė -2.07%, per 24 valandas – +1.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +162.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Forty Two DAO Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FTD apyvartoje yra 16.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.87M
Šiandienos Forty Two DAO Token kainos pokytis į USD: $ +0.0016029.
Forty Two DAO Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1974818502.
Forty Two DAO Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0626763337.
Forty Two DAO Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00066558791982761.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0016029
|+1.51%
|30 dienų
|$ +0.1974818502
|+183.31%
|60 dienų
|$ +0.0626763337
|+58.18%
|90 dienų
|$ -0.00066558791982761
|-0.61%
42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.
