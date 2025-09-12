Daugiau apie FTD

FTD Kainos informacija

FTD Baltoji knyga

FTD Oficiali svetainė

FTD Tokenomika

FTD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Forty Two DAO Token logotipas

Forty Two DAO Token kaina (FTD)

Neįtraukta į sąrašą

1 FTD į USD – tiesioginė kaina:

$0.107733
$0.107733$0.107733
+1.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Forty Two DAO Token (FTD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:32:45(UTC+8)

Forty Two DAO Token (FTD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.103149
$ 0.103149$ 0.103149
24 val. žemiausia
$ 0.136906
$ 0.136906$ 0.136906
24 val. aukščiausia

$ 0.103149
$ 0.103149$ 0.103149

$ 0.136906
$ 0.136906$ 0.136906

$ 5.33
$ 5.33$ 5.33

$ 0.02496869
$ 0.02496869$ 0.02496869

-2.07%

+1.51%

+162.23%

+162.23%

Forty Two DAO Token (FTD) realiojo laiko kaina yra $0.107733. Per pastarąsias 24 valandas FTD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.103149 iki aukščiausios $ 0.136906 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FTD kaina yra $ 5.33, o žemiausia – $ 0.02496869.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FTD per pastarąją valandą pasikeitė -2.07%, per 24 valandas – +1.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +162.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Forty Two DAO Token (FTD) rinkos informacija

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

--
----

$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M

16.10M
16.10M 16.10M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Forty Two DAO Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FTD apyvartoje yra 16.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.87M

Forty Two DAO Token (FTD) kainos istorija USD

Šiandienos Forty Two DAO Token kainos pokytis į USD: $ +0.0016029.
Forty Two DAO Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1974818502.
Forty Two DAO Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0626763337.
Forty Two DAO Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00066558791982761.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0016029+1.51%
30 dienų$ +0.1974818502+183.31%
60 dienų$ +0.0626763337+58.18%
90 dienų$ -0.00066558791982761-0.61%

Kas yra Forty Two DAO Token (FTD)

42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Forty Two DAO Token (FTD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Forty Two DAO Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Forty Two DAO Token (FTD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Forty Two DAO Token (FTD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Forty Two DAO Token prognozes.

Peržiūrėkite Forty Two DAO Token kainos prognozę dabar!

FTD į vietos valiutas

Forty Two DAO Token (FTD) Tokenomika

Supratimas apie Forty Two DAO Token (FTD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FTDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Forty Two DAO Token (FTD)

Kiek Forty Two DAO Token(FTD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FTD kaina USD valiuta yra 0.107733USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FTD į USD kaina?
Dabartinė FTD kaina USD valiuta yra $ 0.107733. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Forty Two DAO Token rinkos kapitalizacija?
FTD rinkos kapitalizacija yra $ 1.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FTD apyvartoje?
FTD apyvartoje yra 16.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FTD kaina?
FTD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.33USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FTD kaina?
FTD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02496869USD.
Kokia yra FTD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FTD yra --USD.
Ar FTD kaina šiais metais kils?
FTD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FTD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:32:45(UTC+8)

Forty Two DAO Token (FTD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.