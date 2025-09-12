Fortress Loans kaina (FTS)
Fortress Loans (FTS) realiojo laiko kaina yra $0.00213977. Per pastarąsias 24 valandas FTS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00211409 iki aukščiausios $ 0.00213553 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FTS kaina yra $ 14.12, o žemiausia – $ 0.00165818.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FTS per pastarąją valandą pasikeitė +0.57%, per 24 valandas – +1.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Fortress Loans rinkos kapitalizacija yra $ 20.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FTS apyvartoje yra 9.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.40K
Šiandienos Fortress Loans kainos pokytis į USD: $ 0.
Fortress Loans 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001619510.
Fortress Loans 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003551896.
Fortress Loans 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003090730911603654.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.21%
|30 dienų
|$ +0.0001619510
|+7.57%
|60 dienų
|$ +0.0003551896
|+16.60%
|90 dienų
|$ +0.0003090730911603654
|+16.88%
Fortress is an algorithmic money market, and synthetic stable coin protocol designed to bring secure and trustless credit and lending to users on Binance Smart Chain. Fortress enables investors to lend and/or borrow cryptocurrencies, by pledging the platform an over-collateralized amount of cryptocurrency. Fortress does this by utilizing money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand of each asset. Users who choose to supply liquidity to Fortress earn compounded interest as rewards for supplying their assets to the protocol. When supplying assets, users are also given the ability to mint stable-coins, or borrow other assets against their supplied assets. Once a user has supplied assets to Fortress, the user can then borrow assets or mint stable-coins, by over-collateralizing and paying interest on the amount borrowed. Loans from the Fortress protocol do not have monthly payments, late fees, and can be paid off at any time. Fortress is able to do this without ever requiring a credit check, with near immediate origination, using smart contracts that provide an automated, and absolutely transparent system for investment and profit distribution.
