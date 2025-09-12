FOMO RADIO AI kaina (RADIO)
FOMO RADIO AI (RADIO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RADIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RADIO kaina yra $ 0.00763848, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RADIO per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – -3.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė FOMO RADIO AI rinkos kapitalizacija yra $ 131.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RADIO apyvartoje yra 999.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 999487153.257473. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 131.51K
Šiandienos FOMO RADIO AI kainos pokytis į USD: $ 0.
FOMO RADIO AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FOMO RADIO AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FOMO RADIO AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-3.16%
|30 dienų
|$ 0
|-29.70%
|60 dienų
|$ 0
|-35.37%
|90 dienų
|$ 0
|--
FOMO FM introduces the world’s first AI-driven voice synthesis platform tailored for the crypto ecosystem. By blending natural language processing (NLP), real-time voice synthesis, and persona engineering, FOMO FM transforms the way users interact with dynamic data. Inspired by Elon Musk’s vision for X as the ultimate “source of truth,” FOMO FM addresses the inherent biases of traditional media. As Musk stated, “You are the media,” emphasizing the democratization of information. FOMO FM takes this concept further, creating an unbiased, AI-driven platform that ensures every voice is heard and every insight is delivered accurately and transparently. https://x.com/elonmusk/status/1780370067987009711 The platform’s first use case, an AI radio, delivers engaging audio shows hosted by custom personas like RJ Degen and RJ Diana, offering a glimpse into the future of voice-driven media. To kick things off, FOMO Radio AI is starting with its flagship Funny Bunny Show, where RJ Degen brings the latest crypto buzz every 15 minutes with a mix of wit and precision. But this is just the beginning — future plans include adding more autonomous shows like Market Insights and Crypto Price Alerts, each designed to redefine how you consume audio content.
