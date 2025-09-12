Daugiau apie FODL

Fodl Finance logotipas

Fodl Finance kaina (FODL)

Neįtraukta į sąrašą

1 FODL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00045553
$0.00045553$0.00045553
+1.60%1D
mexc
USD
Fodl Finance (FODL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:01:35(UTC+8)

Fodl Finance (FODL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

+1.64%

+0.05%

+0.05%

Fodl Finance (FODL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FODL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FODL kaina yra $ 1.11, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FODL per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +1.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fodl Finance (FODL) rinkos informacija

$ 172.49K
$ 172.49K$ 172.49K

--
----

$ 455.54K
$ 455.54K$ 455.54K

378.65M
378.65M 378.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Fodl Finance rinkos kapitalizacija yra $ 172.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FODL apyvartoje yra 378.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 455.54K

Fodl Finance (FODL) kainos istorija USD

Šiandienos Fodl Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Fodl Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Fodl Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Fodl Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.64%
30 dienų$ 0-8.81%
60 dienų$ 0+10.74%
90 dienų$ 0--

Kas yra Fodl Finance (FODL)

Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fodl Finance (FODL)

Kiek Fodl Finance(FODL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FODL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FODL į USD kaina?
Dabartinė FODL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fodl Finance rinkos kapitalizacija?
FODL rinkos kapitalizacija yra $ 172.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FODL apyvartoje?
FODL apyvartoje yra 378.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FODL kaina?
FODL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.11USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FODL kaina?
FODL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FODL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FODL yra --USD.
Ar FODL kaina šiais metais kils?
FODL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FODL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:01:35(UTC+8)

Fodl Finance (FODL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.