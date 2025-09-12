Daugiau apie FLUXT

FLUXT Kainos informacija

FLUXT Oficiali svetainė

FLUXT Tokenomika

FLUXT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Flux Terminal logotipas

Flux Terminal kaina (FLUXT)

Neįtraukta į sąrašą

1 FLUXT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Flux Terminal (FLUXT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:14:30(UTC+8)

Flux Terminal (FLUXT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

+0.72%

+26.31%

+26.31%

Flux Terminal (FLUXT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FLUXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLUXT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLUXT per pastarąją valandą pasikeitė +0.76%, per 24 valandas – +0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Flux Terminal (FLUXT) rinkos informacija

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

--
----

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

999.99M
999.99M 999.99M

999,992,021.0
999,992,021.0 999,992,021.0

Dabartinė Flux Terminal rinkos kapitalizacija yra $ 18.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLUXT apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999992021.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.17K

Flux Terminal (FLUXT) kainos istorija USD

Šiandienos Flux Terminal kainos pokytis į USD: $ 0.
Flux Terminal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Flux Terminal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Flux Terminal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.72%
30 dienų$ 0+9.07%
60 dienų$ 0+22.95%
90 dienų$ 0--

Kas yra Flux Terminal (FLUXT)

Flux Terminal is a crypto Alpha hub built to help traders find Alpha using SocialFi AI Signals and Blockchain Data. Flux Terminal owns multiple products including SocialFi AI Terminal which is a hub that tracks X data in real time and uses AI to analyze crypto sentiment. Flux also recently launched Heimdall, A blockchain scanner and Alpha caller that scans the Solana blockchain in real time to identify interesting rising projects. Flux Terminal's mission is to become the only Crypto Alpha hub you need. We started our mission on Solana but we plan to expand to multiple blockchains in the near future.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Flux Terminal (FLUXT) išteklius

Oficiali svetainė

Flux Terminal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Flux Terminal (FLUXT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flux Terminal (FLUXT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flux Terminal prognozes.

Peržiūrėkite Flux Terminal kainos prognozę dabar!

FLUXT į vietos valiutas

Flux Terminal (FLUXT) Tokenomika

Supratimas apie Flux Terminal (FLUXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLUXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flux Terminal (FLUXT)

Kiek Flux Terminal(FLUXT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLUXT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLUXT į USD kaina?
Dabartinė FLUXT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Flux Terminal rinkos kapitalizacija?
FLUXT rinkos kapitalizacija yra $ 18.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLUXT apyvartoje?
FLUXT apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLUXT kaina?
FLUXT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLUXT kaina?
FLUXT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FLUXT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLUXT yra --USD.
Ar FLUXT kaina šiais metais kils?
FLUXT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLUXT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:14:30(UTC+8)

Flux Terminal (FLUXT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.