Flurry Finance logotipas

Flurry Finance kaina (FLURRY)

Neįtraukta į sąrašą

1 FLURRY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00043141
$0.00043141$0.00043141
+13.80%1D
USD
Flurry Finance (FLURRY) kainos grafikas realiu laiku
Flurry Finance (FLURRY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01429149
$ 0.01429149$ 0.01429149

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+13.80%

+10.49%

+10.49%

Flurry Finance (FLURRY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FLURRY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLURRY kaina yra $ 0.01429149, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLURRY per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +13.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Flurry Finance (FLURRY) rinkos informacija

$ 355.79K
$ 355.79K$ 355.79K

--
----

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

824.70M
824.70M 824.70M

4,433,262,887.0
4,433,262,887.0 4,433,262,887.0

Dabartinė Flurry Finance rinkos kapitalizacija yra $ 355.79K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLURRY apyvartoje yra 824.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 4433262887.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.91M

Flurry Finance (FLURRY) kainos istorija USD

Šiandienos Flurry Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Flurry Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Flurry Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Flurry Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+13.80%
30 dienų$ 0+93.41%
60 dienų$ 0+304.73%
90 dienų$ 0--

Kas yra Flurry Finance (FLURRY)

FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Flurry Finance (FLURRY) išteklius

Oficiali svetainė

Flurry Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Flurry Finance (FLURRY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flurry Finance (FLURRY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flurry Finance prognozes.

Peržiūrėkite Flurry Finance kainos prognozę dabar!

FLURRY į vietos valiutas

Flurry Finance (FLURRY) Tokenomika

Supratimas apie Flurry Finance (FLURRY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLURRYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flurry Finance (FLURRY)

Kiek Flurry Finance(FLURRY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLURRY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLURRY į USD kaina?
Dabartinė FLURRY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Flurry Finance rinkos kapitalizacija?
FLURRY rinkos kapitalizacija yra $ 355.79KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLURRY apyvartoje?
FLURRY apyvartoje yra 824.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLURRY kaina?
FLURRY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01429149USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLURRY kaina?
FLURRY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FLURRY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLURRY yra --USD.
Ar FLURRY kaina šiais metais kils?
FLURRY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLURRY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

