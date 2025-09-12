Daugiau apie FFM

Florence Finance Medici logotipas

Florence Finance Medici kaina (FFM)

Neįtraukta į sąrašą

1 FFM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00084002
$0.00084002$0.00084002
+2.60%1D
USD
Florence Finance Medici (FFM) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 04:20:32(UTC+8)

Florence Finance Medici (FFM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00081762
$ 0.00081762$ 0.00081762
24 val. žemiausia
$ 0.00084675
$ 0.00084675$ 0.00084675
24 val. aukščiausia

$ 0.00081762
$ 0.00081762$ 0.00081762

$ 0.00084675
$ 0.00084675$ 0.00084675

$ 0.130709
$ 0.130709$ 0.130709

$ 0.00046838
$ 0.00046838$ 0.00046838

--

+2.63%

-0.15%

-0.15%

Florence Finance Medici (FFM) realiojo laiko kaina yra $0.00084002. Per pastarąsias 24 valandas FFM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00081762 iki aukščiausios $ 0.00084675 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FFM kaina yra $ 0.130709, o žemiausia – $ 0.00046838.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FFM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +2.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Florence Finance Medici (FFM) rinkos informacija

$ 173.70K
$ 173.70K$ 173.70K

--
----

$ 840.02K
$ 840.02K$ 840.02K

206.78M
206.78M 206.78M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Florence Finance Medici rinkos kapitalizacija yra $ 173.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FFM apyvartoje yra 206.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 840.02K

Florence Finance Medici (FFM) kainos istorija USD

Šiandienos Florence Finance Medici kainos pokytis į USD: $ 0.
Florence Finance Medici 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001140938.
Florence Finance Medici 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000878969.
Florence Finance Medici 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000944838477715884.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.63%
30 dienų$ -0.0001140938-13.58%
60 dienų$ +0.0000878969+10.46%
90 dienų$ +0.0000944838477715884+12.67%

Kas yra Florence Finance Medici (FFM)

Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi.

Florence Finance Medici (FFM) išteklius

Oficiali svetainė

Florence Finance Medici kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Florence Finance Medici (FFM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Florence Finance Medici (FFM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Florence Finance Medici prognozes.

Peržiūrėkite Florence Finance Medici kainos prognozę dabar!

FFM į vietos valiutas

Florence Finance Medici (FFM) Tokenomika

Supratimas apie Florence Finance Medici (FFM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FFMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Florence Finance Medici (FFM)

Kiek Florence Finance Medici(FFM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FFM kaina USD valiuta yra 0.00084002USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FFM į USD kaina?
Dabartinė FFM kaina USD valiuta yra $ 0.00084002. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Florence Finance Medici rinkos kapitalizacija?
FFM rinkos kapitalizacija yra $ 173.70KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FFM apyvartoje?
FFM apyvartoje yra 206.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FFM kaina?
FFM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.130709USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FFM kaina?
FFM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00046838USD.
Kokia yra FFM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FFM yra --USD.
Ar FFM kaina šiais metais kils?
FFM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FFM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 04:20:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.