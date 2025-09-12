Daugiau apie FLOOF

Floofnoodles logotipas

Floofnoodles kaina (FLOOF)

Neįtraukta į sąrašą

1 FLOOF į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.80%1D
USD
Floofnoodles (FLOOF) kainos grafikas realiu laiku
Floofnoodles (FLOOF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00610279
$ 0.00610279$ 0.00610279

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.85%

+9.82%

+9.82%

Floofnoodles (FLOOF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FLOOF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLOOF kaina yra $ 0.00610279, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLOOF per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Floofnoodles (FLOOF) rinkos informacija

$ 21.54K
$ 21.54K$ 21.54K

--
----

$ 21.54K
$ 21.54K$ 21.54K

999.00M
999.00M 999.00M

999,000,449.000316
999,000,449.000316 999,000,449.000316

Dabartinė Floofnoodles rinkos kapitalizacija yra $ 21.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLOOF apyvartoje yra 999.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999000449.000316. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.54K

Floofnoodles (FLOOF) kainos istorija USD

Šiandienos Floofnoodles kainos pokytis į USD: $ 0.
Floofnoodles 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Floofnoodles 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Floofnoodles 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.85%
30 dienų$ 0+19.37%
60 dienų$ 0+27.86%
90 dienų$ 0--

Kas yra Floofnoodles (FLOOF)

Floofnoodles (FLOOF) išteklius

Oficiali svetainė

Floofnoodles kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Floofnoodles (FLOOF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Floofnoodles (FLOOF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Floofnoodles prognozes.

Peržiūrėkite Floofnoodles kainos prognozę dabar!

FLOOF į vietos valiutas

Floofnoodles (FLOOF) Tokenomika

Supratimas apie Floofnoodles (FLOOF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLOOFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Floofnoodles (FLOOF)

Kiek Floofnoodles(FLOOF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLOOF kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLOOF į USD kaina?
Dabartinė FLOOF kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Floofnoodles rinkos kapitalizacija?
FLOOF rinkos kapitalizacija yra $ 21.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLOOF apyvartoje?
FLOOF apyvartoje yra 999.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLOOF kaina?
FLOOF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00610279USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLOOF kaina?
FLOOF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FLOOF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLOOF yra --USD.
Ar FLOOF kaina šiais metais kils?
FLOOF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLOOF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.