flexUSD logotipas

flexUSD kaina (FLEXUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 FLEXUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.105869
$0.105869$0.105869
0.00%1D
mexc
USD
flexUSD (FLEXUSD) kainos grafikas realiu laiku
flexUSD (FLEXUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 0.053237
$ 0.053237$ 0.053237

--

--

+0.06%

+0.06%

flexUSD (FLEXUSD) realiojo laiko kaina yra $0.105869. Per pastarąsias 24 valandas FLEXUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLEXUSD kaina yra $ 1.031, o žemiausia – $ 0.053237.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLEXUSD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

flexUSD (FLEXUSD) rinkos informacija

$ 17.61M
$ 17.61M$ 17.61M

--
----

$ 17.61M
$ 17.61M$ 17.61M

166.35M
166.35M 166.35M

166,350,245.331748
166,350,245.331748 166,350,245.331748

Dabartinė flexUSD rinkos kapitalizacija yra $ 17.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLEXUSD apyvartoje yra 166.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 166350245.331748. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.61M

flexUSD (FLEXUSD) kainos istorija USD

Šiandienos flexUSD kainos pokytis į USD: $ 0.
flexUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0027581203.
flexUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0071425579.
flexUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0027581203+2.61%
60 dienų$ +0.0071425579+6.75%
90 dienų$ 0--

Kas yra flexUSD (FLEXUSD)

flexUSD (FLEXUSD) išteklius

Oficiali svetainė

flexUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos flexUSD (FLEXUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų flexUSD (FLEXUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes flexUSD prognozes.

Peržiūrėkite flexUSD kainos prognozę dabar!

FLEXUSD į vietos valiutas

flexUSD (FLEXUSD) Tokenomika

Supratimas apie flexUSD (FLEXUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLEXUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie flexUSD (FLEXUSD)

Kiek flexUSD(FLEXUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLEXUSD kaina USD valiuta yra 0.105869USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLEXUSD į USD kaina?
Dabartinė FLEXUSD kaina USD valiuta yra $ 0.105869. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra flexUSD rinkos kapitalizacija?
FLEXUSD rinkos kapitalizacija yra $ 17.61MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLEXUSD apyvartoje?
FLEXUSD apyvartoje yra 166.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLEXUSD kaina?
FLEXUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.031USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLEXUSD kaina?
FLEXUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.053237USD.
Kokia yra FLEXUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLEXUSD yra --USD.
Ar FLEXUSD kaina šiais metais kils?
FLEXUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLEXUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.