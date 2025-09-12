Daugiau apie FLARE

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Flare AI (FLARE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:44:47(UTC+8)

Flare AI (FLARE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00221312
$ 0.00221312$ 0.00221312

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.78%

+7.78%

Flare AI (FLARE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FLARE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLARE kaina yra $ 0.00221312, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLARE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +7.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Flare AI (FLARE) rinkos informacija

$ 10.76K
$ 10.76K$ 10.76K

--
----

$ 10.76K
$ 10.76K$ 10.76K

999.79M
999.79M 999.79M

999,790,681.981592
999,790,681.981592 999,790,681.981592

Dabartinė Flare AI rinkos kapitalizacija yra $ 10.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLARE apyvartoje yra 999.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 999790681.981592. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.76K

Flare AI (FLARE) kainos istorija USD

Šiandienos Flare AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Flare AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Flare AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Flare AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+10.16%
60 dienų$ 0+28.77%
90 dienų$ 0--

Kas yra Flare AI (FLARE)

​Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Flare AI (FLARE) išteklius

Oficiali svetainė

Flare AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Flare AI (FLARE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flare AI (FLARE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flare AI prognozes.

Peržiūrėkite Flare AI kainos prognozę dabar!

FLARE į vietos valiutas

Flare AI (FLARE) Tokenomika

Supratimas apie Flare AI (FLARE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLAREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flare AI (FLARE)

Kiek Flare AI(FLARE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLARE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLARE į USD kaina?
Dabartinė FLARE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Flare AI rinkos kapitalizacija?
FLARE rinkos kapitalizacija yra $ 10.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLARE apyvartoje?
FLARE apyvartoje yra 999.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLARE kaina?
FLARE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00221312USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLARE kaina?
FLARE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FLARE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLARE yra --USD.
Ar FLARE kaina šiais metais kils?
FLARE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLARE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.